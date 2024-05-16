بعد تسريب الامتحانات.. تعليم القليوبية تصدر قرارات هامة ضد الطلاب والمعلمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عدد من القرارات المهمة بشأن امتحانات النقل، المنعقدة خلال الفترة الحالية من نهاية العام الدراسي 2023-2024.

يأتى ذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

أهم القرارات المديرية التربية والتعليم بالقليوبية:-

إلغاء الإمتحان لـ 2 طالب في كافة المواد.

حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني .

اعتبار العام رسوبًا يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحانات المسموح بها، قانونًا طبقًا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.

تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، المادة الثالثة والتاسعة من ات القرار، وذلك لإثارتهم الشغب داخل اللجنة.

إلغاء الامتحان لطالبة فى مادة الرياضيات وذلك لحيازتها المحمول، فى أثناء أدائها للامتحان إعمالًا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، المادة الرابعة والتاسعة من القرار مع السماح لها بإداء امتحان الدور الثاني.

إحالة معلمة إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية، لقيامها بتصوير ونشر الامتحان وحيازتهما للموبايل في أثناء أنعقاد لجنة الامتحان إعمالًا للقانون رقم 205 لسنة 2020.

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الادارات بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية في حضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة.

تناول جدول الأعمال توجيه الشكر والتقدير لمديري الإدارات الفرعية على ما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة السابقة وتنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والمتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام العاملين ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما شمل الاجتماع تكليف مديري الإدارات بتحديث قواعد البيانات الرقمية في كافة الإدارات المعنية مثل الهيئات والإدارة الهندسية والادارات الفرعية ، كذلك وجه الصبروط بضرورة تفعيل خطة مكتب قادرون باختلاف وتكليف الإدارة الهندسية بعمل ملف كامل للخطة الإضافية والاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 .

تطرق الصبروط خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وجامعة بنها مشيرا إلى عدد من الأهداف المرجو تحقيقها من هذا التعاون والتي من أهمها الترويج لرياضة المرأة وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز .

كما دعا الصبروط مديري الادارات لحضور الندوة التي يقدمها المهندس عبدالله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق والمزمع تنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 بقاعة الاجتماعات بالمديرية والتي تدور حول قانون التصالح الجديد، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عبر الفيس بوك .