غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظة، غدًا، في 440 لجنة، بمشاركة 111 ألفا و750 طالبا.

ووجهت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة العمل على منع دخول أي طالب بالتليفون المحمول داخل اللجان والتصدي للغش بكل صوره وأشكاله، مشددة على أهمية وقف أي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024م.



ووجهت مدير تعليم بانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية غدًا، والتواصل الفعال والمستمر على مدار الساعة مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية الـ12 بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان، وتواصل رؤساء اللجان مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكدت وكيل وزارة التعليم في بيان، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مع إبلاغ الجهات المعنية في حال حدوث أي مخالفات، لاتخاذ كافة الإجراءات بكل حزم.

وناشدت وكيل وزارة التعليم، العاملين بلجان الامتحان بعدم اصطحاب المحمول و التعامل بشكل مناسب مع أبنائنا الطلاب، متمنية التوفيق للجميع.