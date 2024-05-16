أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.17 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة؛ حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق ما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 83.17 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 79.06 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل، ما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتقلصت المكاسب بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين وجهة نظرها ورؤية منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك".

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو 1.1 مليون برميل يوميًّا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميًّا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعكست الأسعار اتجاهها بعد أن أظهرت بيانات أميركية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، فضلا عن بيانات التضخم التي عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية هبطت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وقال بوب ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في مؤسسة "ميزوهو": "السحب من احتياطيات النفط الخام يأتي في معظمه من الزيادة في معدل تشغيل المصافي، وأصبحت شركات التكرير جدية في النهاية بشأن معدلات التشغيل."

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ إلى مستوى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 3.5 بالمئة في مارس.