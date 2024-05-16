أوقاف سوهاج تطلق البرنامج الصيفي داخل 1315 مسجد بالمحافظة

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إستمرار فعاليات "البرنامج الصيفي"‏ بالمساجد وسط ‏إقبال ملحوظ من الطلاب والدارسين في أكثر من 1315 مسجد بجميع ربوع المحافظة .

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه من المساجد التي يتم بها البرنامج الصيفي الصابرين - أولاد حسين - النور - فاطمة الزهراء - التوحيد الأشراف - سيدي جلال - بلال بن رباح - سيدي العارف بالله - أبو بكر الصديق - الصالحين - العتيق - التوحيد - التقوى - الفتح - السلام - عمار بن ياسر - ال جامع - الصفا والمروة - الصحابة - الست حميدة - آل عمار .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة إستعادة دور المسجد في بناء الوعي للشباب والأسرة المسلمة، واستمرارا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية، استمرار فعاليات البرنامج الصيفي بمساجد مديرية أوقاف سوهاج.

وأوضح الدكتور محمد حسني أنه انطلق فعاليات البرنامج الصيفي يوم 15 مايو 2024م بالمساجد وسط إقبال كثيف وتفاعل غير ‏مسبوق من أبناءنا الطلاب ويستمر البرنامج الصيفي يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في كافة المساجد التي يقام بها البرنامج حتى منتصف سبتمبر ٢٠٢٤م.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن البرنامج الصيفي له دور كبير في التطوير والارتقاء بالنشء للوصول إلى أفضل المستويات، كما يحقق الارتقاء بفكر وثقافة الطلاب والطالبات، ويسهم في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإعداد جيل واعد.

وأكد المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج الشيخ محمود أبو عقيل عاى أن البرنامج لاقى ترحيب كبير من أولياء الأمور، مما دفعهم لتقديم الشكر والتقدير لوزارة الاوقاف ولكل القائمين على البرنامج الصيفي للطفل بالمساجد بمديرية أوقاف سوهاج، لما قدم لأولادهم من معين ثقافي صافي ، ولما وجدوه في هذا البرنامج من راحة نفسية كبيرة ، وطمأنينة على أولادهم في سابقة من نوعها ، معربين لوزارة الأوقاف عن تقديرهم لجهودها المختلفة لاسيما استيعابها لأولادهم وربطهم بحفظ كتاب الله تعالى ، مطالبين باستمرار هذا النشاط الرائع والفريد ، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد الدائم لكل القائمين عليها.