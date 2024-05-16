سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مصنع الغاز المسال بكفر الدوار

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية اليوم بمصنع الغاز المسال بكفر الدوار بحضور عبد الهادى رشوان - مدير المشروع ، للوقوف على إجراءات الأمن والسلامة والجودة بالمصنع وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من المشروع.

حيث قام سكرتير عام مساعد البحيرة، بمتابعة مراحل تعبئة الأسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدء من مرحلة إستلام الإسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الكشف بعد التعبئة والإختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة اختبار المياه" وقياس ضغط الأسطوانات.

ووجه السكرتير العام المساعد ،بضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق البنود واللوائح الخاصة بالمشروع مع تحفيز العاملين بالمساهمة فى زيادة موارده والتوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين.

كما شدد غطاس ، على ضرورة الإلتزام بكافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الخدمية وإحكام الرقابة عليها للتأكد من الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بها، واتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي، مع العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة بتلك المشروعات وتحفيزهم على زيادة مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مشروع الغاز هو أحد المشروعات الخدمية والتنموية الهامة بالمحافظة حيث يعمل بطاقة إنتاجية 220 طنًا يومىًا ويعمل به 200 موظف ما بين عمال وفنيين ومهندسين ويغطى إنتاج المصنع مدن ومراكز المحافظة.