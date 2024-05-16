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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار اللقاءات مع الكيانات الشبابية..

وزير الرياضة يناقش مع "الاتحاد الشبابي لدعم مصر" أنشطة وبرامج الاتحاد المستقبلية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

في اطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية  بمختلف محافظات الجمهورية ، والتي تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات، التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بأعضاء الكيان الشبابي "الاتحاد الشبابي لدعم مصر " برئاسة المهندس فتحي شومان عضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .

وتناول اللقاء مناقشة أعضاء الكيان من مختلف محافظات الجمهورية عن المبادرات والأفكار المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

ووجه وزير الشباب والرياض بالحرص علي وضع الخطط  التي تستهدف تنمية الشباب وتأهيلية بمختلف محافظات الجمهورية ، والسعي الجاد والمتواصل نحو تأسيس قواعد شبابية جديدة تسهم في بناء وتنمية المجتمع.

 


 

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