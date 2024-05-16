النائبة رشا أبو شقرة تؤكد أهمية التعاون بين مصر وسيراليون في تدريب الكوادر النسائية

أكدت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، أهمية أوجه التعاون بين مصر ودولة سيراليون، جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشئون الإفريقية وفد من جمهورية سيراليون.

ورحبت اللجنة وأعضائها بوفد دولة سيراليون، وتحدثت أبو شقرة حول عدة نقاط مهمة وأوجه التعاون في مجال تدريب الكوادر الشبابية والنسائية في دولة سيراليون، وتدريبهم على القيادة.

وأشارت إلى دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، ودورها في تأهيل الشباب على القيادة، وخاصة أن الأكاديمية بها جزء خاص بتأهيل الشباب الإفريقي على القيادة، ويمكن الاستفادة في هذا الشأن في تدريب وتأهيل الشباب السيراليوني في الأكاديمية الوطنية للشباب وتدريب الكوادر النسائية، وخاصة أن برلمان مصر يمثل داخله أعلى تمثيل نسائي بالبرلمان منذ أن أعطت المرأة حق التسرح وحتى اليوم، معبرة عن تمنياتها لبرلمان سيراليون أن يحظى بتمثيل نسائي كبير، وتبادل الخبرات.

وتحدثت النائبة حول إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري وتنمية العلاقات الرياضية والاستمثار في الشباب والتربية البدنية الحديثة، خاصة وأن تعداد سيراليون 60% من الشباب، مشيرة إلى الاستثمار والتعاون في مجال السياحة من حيث رفع الوعي السياحي والاستفادة من خبرة مصر الكبيرة في هذا المجال.

وعبر الوزير السيراليوني عن تقديره للإشارة لهذا الموضوع، موجهًا الشكر للنائبة رشا أبوشقرة، داعيًا للتواصل مع وزارة الثقافة المصرية لإعادة فتح المركز الثقافي، مع التأكيد على الاستفادة من مصر فيما يخص السياحة العلاجية والرياضية، مع دعم فكرة تدريب كوادر شبابية ونسائية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.