إصابة عامل في حريق إندلع بحوش ومنزل بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة إصابة عامل واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "السيد . ع . م . ا" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزل ملاصق مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "باتعة . م . ا . ب" 58 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .





نتج عن الحريق إصابة شقيق مالك الحوش "محمد . ع . م . ا" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق متصل شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوشين مجاورين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز دون حدوث إصابات .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "جلال . ا . م . ع" 25 سنة سائق يقيم بذات الناحية وامتدت النيران لحوشين ملاصقين ملك كل من :- "مينا . ن . ع . ب" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية على مساحة "85" متر تقريباً مشيد بذات المكونات و"ناصر . ا . ع . ب" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية مشيد بذات المكونات وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .





وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات تمثلت في إحتراق كمية من التبن والبوص والعروق الخشبية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .