بحضور نسرين أمين ونهال عنبر.. وفاء عامر تنتهي من فيلم "جبل الحريم"

حرصت النجمة وفاء عامر على الاحتفال بانتهاء تصوير فيلم «جبل الحريم»، في العين السخنة، حيث تواجد أبطال الفيلم جميعهم، منهم نهال عنبر وأميرة العايدي، وإلهام عبد البديع ونسرين أمين، بجانب مُخرج العمل حسام سلامة والمؤلف فتحي الجندي.

فيلم جبل الحريم يتكون من أبطال نساء فقط، ولن يظهر فيه أي رجل، واسم الفيلم «جبل الحريم».

أبطال الفيلم

فيلم جبل الحريم بطولة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال أحداث الفيلم، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.

وكانت أبدت الفنانة وفاء عامر، سعادتها بمشاركتها فى ماراثون رمضان بمسلسل "حق عرب".

وقالت وفاء عامر، في مداخلة هاتفية: "أنا متيمة بكل الفنانين في المسلسل، وأوعد المشاهدين بمشاهدة ممتعة لعمل رائع وإنتاج محترم وأنا مغرمة بالمسلسل كله".

وأضافت وفاء عامر قائلة: "إذا عرض عليا عمل جيد ولم أقبله سيكون حرام عليا أن أترك هذا العمل".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

من ناحية أخري، كشفت الفنانة وفاء عامر عن رأيها إذا طلب زوجها الزواج عليها، قائلة :"لو جوزي قاللي أنا عايز اتجوز عليكي هقوله آه يا حبيبي أمتى، طالما حاجة هتبسطه عادي أوي".

وأضافت وفاء عامر خلال تصريحات تليفزيونية:"جوزي مش هيتجوز عليا بس الممنوع مرغوب ولو فكر يتجوز مش همانع وأفضل أقول لأ، أنا بغير عليه بس مش هرفض إنه يتجوز، ومحدش يقدر ينافسني أساسا".

وتابعت وفاء عامر: "لو جالي زوجي وواخد القرار إنه هيتجوز مش هينفع اتصدم به وأقول له لأ لإنه كده كده هيتجوز".



أولاد الحاج متولي

وكانت اعتذرت الفنانتان وفاء عامر ونرمين الفقي عن مسلسل "أولاد الحاج متولي" بشكل مفاجئ، واضطرت الشركة المنتجة لتغيير طاقم العمل بالكامل.

ويشمل مسلسل "أولاد الحاج متولي" ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، ومن المقرر الانتهاء من إعادة توزيع الأدوار خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتحدد بعد إذا كان سيلحق بموسم رمضان 2024 أم لا.

وتعاقدت وفاء عامر على المشاركة فى مسلسل “بدون مقابل”.

أبطال بدون مقابل

ويشارك في بطولة المسلسل، كلّ من هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، ومحمد أبو داوود، أيتن عامر، منة فضالي، أيمن عزب وآخرين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.\