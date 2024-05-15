خطوات حجز الوحدات السكنية للمغتربين في الخارج

كشف المهندس عمرو خطاب، المحدث باسم وزارة الإسكان، التفاصيل الكاملة لخطوات وإجراءات حجز المصريين المغتربين بالخارج لـ الوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار متحدث وزارة الإسكان، إلى أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بـ الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز.

ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

رابط طريقة حجز الوحدات السكنية للمغتربين من هـــــــــــــــنـــــــا

خطوات وطريقة حجز الوحدات السكنية للمغتربين:

-زيارة موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

-الدخول على موقع حجز شقق المصريين بالخارج لتحويل مبالغ الحجز.

- اختر حجز الوحدات السكنية.

-كتابة البيانات المقررة.

- اختر الوحدة السكنية المرغوبة.

-إجراء التحويل الإلكتروني بمبالغ جدية الحجز بالدولار الأمريكي.