كلية طب الفم والأسنان بجنوب الوادي تُنظم يومًا علميًا

حضر الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان اليوم العلمى الذى نظمته كلية طب الفم والاسنان بعنوان " الجديد في زراعة الأسنان ".

بحضور نخبة من أساتذة طب الفم والأسنان هم الدكتور أحمد بركات والدكتور هشام الهوارى والدكتور محمد منير والدكتورة ريم حسام الدين أساتذة جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة القاهرة.

أكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة أن المؤتمرات واللقاءات والسينمارات العلمية تختصر على الانسان وقت طويل يتحصل خلالها على خلاصة خبرات الاخرين.

وأشار إلى أن البحث العلمى الوظيفة الثانية للجامعة بعد التعليم مؤكدا ان الاستثمار في العلم افضل استثمار معربا عن سعادته بهذه الفعالية التى تضيف الى الجامعة والى كلية طب الفم والاسنان .

وطالب رئيس الجامعه أساتذة وطلاب الكلية بالاستفادة من خبرات وقصص نجاح أساتذة طب الفم والاسنان لتقديمها إلى مجتمع جنوب الصعيد قدم الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كليه طب الفم والاسنان بجامعه جنوب الوادي شكره وتقديره لرئيس الجامعه على الرعايه والدعم المستمر لابنائه طلاب الكليه.

كما قدم شكره للاستاذ الدكتور حلمى محسب عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال على استضافة اليوم العلمى بالكلية وقدم الشكر ايضا للجنه المنظمه لليوم العلمي على جهودهم في اخراج التنظيم بشكل مميز.

اليوم العلمي

وأشار أن هذا اليوم العلمي ياتي في اطار سعي الكليه لإثراء الساحه الاكاديميه ورفع المستوى العلمي والثقافي ونشر ثقافه البحث العلمي كما انه ياتي تحت مظله المؤتمر الطبي الافريقي Africa Health ExCon و الذى يقام تحت رعاية و تشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأشار الدكتور الطيب عبد الرازق وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب ان هذا ان هذا اليوم العلمي يضم اساتذه ذوي خبرات عالميه يقدمون خلاصه تجربتهم في مجال جراحه الفم والفكين وبالاخص في مجال غرس الاسنان مع احدث التقنيات المرتبطه بعالم الغرسات.

وأشاد احمد بركات أستاذ جراحه الفم والفكين بجامعه القاهره على ما شهده من تطور بكليه طب الفم والأسنان بجامعه جنوب الوادي مقدما شكره لرئيس الجامعه الذي يدعم الكليه بكل جديد، متمنيا إقامه يوم علمي مناسب يضيف الى الأساتذه ويقدم الجديد في عالم زراعه الاسنان.

متمنيا أن تقدم فى المرات القادمة ابحاث وأفكار جديدة من أساتذة الكلية قام رئيس الجامعه بتقديم دروع الجامعه الى ضيوف اليوم العلمي.

يذكر انه يقام على هامش الفعاليه ورشه عمل عن التخطيط الرقمي لغرس الاسنان للدكتور عمر قريطم كما ستجرى ورشه اخرى لشرح التعامل مع مع امراض المفصل الصدغي.

شهد فعاليات اليوم العلمي الدكتور عمر سليمان وكيل كليه طب الفم والاسنان للدراسات العليا والبحوث والدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واساتذه كليه طب الفم والاسنان بجامعه جنوب الوادي والمهتمين بهذا المجال بمحافظه قنا ومن اللجنة المنظمة الطبيب محمد وزيرى و الطبيب ابراهيم حلمى والطبيبة رحمة احمد و الطبيبة سلمى احمد من كلية طب الاسنان جامعة جنوب الوادى.