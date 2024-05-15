كريم قاسم من كواليس تصوير "ولاد رزق 3: القاضية".. صور

أعلن النجم كريم قاسم انتهاءه من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق: القاضية" والذي يعود فيه بشخصية رمضان رزق الأخ الأصغر لعائلة رزق والذي يخوص مع اخوته مغامرة جديدة.

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.



تصدر الفنان كريم قاسم، قوائم تريند جوجل، بعد حديثه عن أسباب تهربه من الزواج.

وأكد الفنان كريم قاسم، خلال ظهوره في بودكاست "قهوة باللبن" من إنتاج العدل جروب، وتقديم جيلان علاء، قائلًا: "أنا مش شخص تقليدي ولا اتربيت بشكل تقليدي، عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرفك عليها ولا جايبين ليك عروسة، ولا حتى أختي قالولها كده، معندناش المفهوم ده وكل واحد حر يعيش تجربته ومحدش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى".

كريم قاسم

وأضاف: "في أي علاقة مكنتش بوصل لمرحلة أن واحدة تقولي مش هنتجوز؟، أنا خايف دي حاجة مطلقة أي راجل تقولي له هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسبة ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس، بقالي 10 سنين مدخلتش في علاقات عدت 9 شهور".

عندي شغف وبحب التمثيل

واختتم كريم قاسم تصريحاته قائلًا: "مش بفكر إني فنان وأخسر معجباتي، أنا مش مهتم بده لأنه مش أولوية أنا عندي شغف وبحب التمثيل وعايز أمثل وأخرج أيا كانت النتيجة".

كريم قاسم

انتهاء تصوير فيلم ولاد رزق 3

وكان انتهي القنان كريم قاسم من تصوير دوره فى فيلم "ولاد رزق – القاضية" في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد فترة تحضير وتصوير استغرقت ما يقرب من 7 أشهر، ومن المقرر أن يستكمل مخرج الفيلم طارق العريان عمليات المونتاج والمساج وتجهيزه للعرض لاسيما وأنه سيتم طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائى.

كريم قاسم

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.