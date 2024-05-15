البنك الدولي يحذر: 26% من عاملات مصر في خطر

بيان مؤسسة نون لرعاية الاسرة

أكدت إحصائيات البنك الدولي أن 26% من النساء العاملات في مصر يشتغلن بالزراعة.. وحذر البنك الدولى إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تهدد الاستقرارالأسري لهذه النسبة الكبيرة من العاملات المصريات.

وقال بيان لمؤسسة نون لرعاية الاسرة أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة إن التغيرات المناخية لا تلقي بتأثيرها السلبي فحسب على فرص عمل العاملات الزراعيات، بل تهدد أيضا استقرار الأسرة".

واضاف البينان: لا ينمت أن تنجو العاملات الزراعيات من التأثير السلبي للتغيرات المناخية دون أن تُمكن اقتصاديا واجتماعيا وتتوافر لها البيئة المستدامة ، ولكي يتحقق ذلك علينا أننعزز التمثيل النقابي للعاملات الزراعيات ، والمضي قدما في تطبيقنظم الحماية الأجتماعية المرنة والقادرة على مواجهة الأزمات،والتي تؤمن دخل عادل وتقدم دعم مناسب يلبي العيش الكريم.

يذكر أن 15 مايو من كل عام هو اليوم العالمي للأسرة، أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، الاحتفال بهذا اليوم.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، إلى عكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة، ويتيح هذا اليوم الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

وفي 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، بالإجماع أهداف التنمية المستدامة، التي هي مجموعة من 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع، وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسرة أمرًا حيويًا لتحقيق عديدا من هذه الأهداف.