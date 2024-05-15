"رئيس جامعة المنيا" يشهد ختام فعاليات برنامج التعاون الدولي بالأردن

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس، رئيس منظمة المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS- الأردن ، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي ، والدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، احتفالية ختام برنامج التعاون الدولي المُشترك بين ألمانيا ومصر والأردن.

والتي أُقيمت في رحاب الجامعة الأردنية ، وذلك ضمن مشروع "تعزيز" الإكتشاف والحماية، والعمل من اجل مستقبل وماضينا، المدعوم من المؤسسة الألمانية ، للتبادل الاكاديمى DAAD، جاء ذلك بحضور، فرق العمل من مديري المشروع بالدول الثلاثة، والمتدربين من الباحثين والطلاب من جامعات، المنيا ، والأردن، واليرموك الأردنيتين، وهيلدسهايم الألمانية.

وخلال كلمته بالإحتفالية، أشاد الدكتور عصام فرحات ، بتميز العلاقات المصرية الأردنية ، وما يجمع البلدين من روابط وحضارة مشتركة ، مُعرباً عن سعادته وتقديره لمستوى التدريب الذى تلقاه الطلاب ، مُقدماً شكره للمؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمى "DAAD "؛ لدورها فى تمويل المشروع ، ومن جانبهما ، اعربت الأميرة دانا فراس ، والدكتور نذير عبيدات ، عن تقديرهما لمشروع تعزيز فى مجال استكشاف وحماية الآثار ، ومانتج عنه من تعاون مُثمر بين جامعة المنيا ، والجامعات الأردنية والألمانية ، مُعبرين عن تطلعاتهما لمزيد من التعاون المُشترك.

وعلى صعيد آخر، عقدا رئيس جامعة المنيا ، ورئيس الجامعة الأردنية ، جلسة مُباحثات مُشتركة؛ بحثا خلالها أوجه التعاون، كما تم الإتفاق على اتخاذ الأمور اللازمة، نحو عقد اتفاقية شراكة بين الجامعتين ، فى مجالات التعليم والبحث العلمى، وتبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وفي ختام الإحتفالية، قُدمت عدة عروض تقديمية عن نتائج المشروع ، كما تم توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على المُشاركين من الباحثين ، والطلاب من مصر ، وألمانيا ، والأردن.

جديرا بالذكر، أنه قد شارك وفد جامعة المنيا برئاسة دكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية الثالثة ، من خلال برنامج " تعزيز "، التابع للهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD" ، والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية ، تحت عنوان «العمل من أجل مستقبل ماضينا» ؛ وذلك في إطار تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون المُبرمة بين جامعتي ، المنيا، وهيلدسهايم الألمانية ، وجامعتى عمان ، واليرموك الأدرنيتين.

وضم الوفد المُشارك لجامعة المنيا ، الدكتور حسين محمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالجامعة ، ومدير المشروع ، وعدد من الباحثين معاوني أعضاء هيئة التدريس، والطلاب ، وأكد رئيس الجامعة ، على استمرار التعاون بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الالمانية ، مُشيداً باستكمال تنظيم تنفيذ الورش في مجال ترميم الآثار، ومُواصلة تعليم وتدريب المُرممين، بما ينعكس ذلك من تحقيق الحفاظ على التراث المصري.

وأضاف رئيس الجامعة ، بأن تتفيذ فعاليات الورشة الثالثة ، والتي اقيمت بالأردن ، وشارك بها وفد الجامعة ، تُؤكد على نجاح المشروع ، وسعي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالتوسع في انشطته ، بعد ضم الأردن ، والسودان ؛ لتنفيذ ورش عمل في مجال ترميم الآثار بهما ، ضمن خُطة تطوير التعاون بين الجامعتين في مجال ترميم الآثار، والتبادل الطلابي.

وأشار الدكتور حسين محمد ، أن الوفد شارك في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية بالأردن ، والتي استهدفت إجراء دراسات وفحوص وتحاليل للآثار ، ليتم تدريب الطلاب عليها ، من مصر ، وألمانيا ، والأردن ، موضحاً أن التدريب الميداني يشمل ، أعمال التوثيق والتسجيل والترميم للآثار ، وذلك من خلال زيارة العديد من المواقع الأثرية بالدول المُشاركة ، والتي تُنفذ ورش أعمال الترميم بها.

ومن جانبه عقد دكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، لقاءً موسعًا مع الدكتور اسلام مساد رئيس جامعة اليرموك ، ونواب رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات ، بحث خلاله آليات تعزيز ، واستمرار بروتوكلات التعاون بين الجانبين فى جميع مجالات العمل الجامعى.