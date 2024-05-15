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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"رئيس جامعة المنيا" يشهد ختام فعاليات برنامج التعاون الدولي بالأردن

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس، رئيس منظمة المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS- الأردن ، وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي ، والدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، احتفالية ختام برنامج التعاون الدولي المُشترك بين ألمانيا ومصر والأردن.

والتي أُقيمت في رحاب الجامعة الأردنية ، وذلك ضمن مشروع "تعزيز" الإكتشاف والحماية، والعمل من اجل مستقبل وماضينا، المدعوم من المؤسسة الألمانية ، للتبادل الاكاديمى DAAD، جاء ذلك بحضور، فرق العمل من مديري المشروع بالدول الثلاثة، والمتدربين من الباحثين والطلاب من جامعات،  المنيا ، والأردن، واليرموك الأردنيتين، وهيلدسهايم الألمانية. 

وخلال كلمته بالإحتفالية، أشاد الدكتور عصام فرحات ، بتميز العلاقات المصرية الأردنية ، وما يجمع البلدين من روابط وحضارة مشتركة ، مُعرباً عن سعادته وتقديره لمستوى  التدريب الذى تلقاه الطلاب ، مُقدماً شكره للمؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمى "DAAD "؛ لدورها فى تمويل المشروع ، ومن جانبهما ، اعربت  الأميرة دانا فراس ، والدكتور نذير عبيدات ، عن تقديرهما لمشروع تعزيز فى مجال استكشاف وحماية الآثار ،  ومانتج عنه من تعاون مُثمر بين جامعة المنيا ، والجامعات الأردنية  والألمانية ، مُعبرين عن تطلعاتهما لمزيد من التعاون المُشترك. 

وعلى صعيد آخر،  عقدا رئيس جامعة المنيا ، ورئيس الجامعة الأردنية ، جلسة مُباحثات مُشتركة؛ بحثا خلالها أوجه التعاون، كما تم الإتفاق على اتخاذ الأمور اللازمة، نحو عقد اتفاقية شراكة بين الجامعتين  ، فى مجالات التعليم والبحث العلمى، وتبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وفي ختام الإحتفالية، قُدمت عدة عروض تقديمية عن نتائج المشروع ، كما تم توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على المُشاركين من الباحثين ، والطلاب من مصر ، وألمانيا ، والأردن.

جديرا بالذكر، أنه قد شارك وفد جامعة المنيا برئاسة دكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية الثالثة ، من خلال برنامج " تعزيز "، التابع للهيئة الألمانية  للتبادل العلمي  "DAAD" ، والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية ، تحت عنوان «العمل من أجل مستقبل ماضينا» ؛ وذلك في إطار تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون المُبرمة بين جامعتي ، المنيا، وهيلدسهايم الألمانية ، وجامعتى عمان ، واليرموك الأدرنيتين.

وضم الوفد المُشارك لجامعة المنيا ، الدكتور حسين محمد  الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالجامعة ، ومدير المشروع ، وعدد من الباحثين معاوني أعضاء هيئة التدريس، والطلاب ، وأكد رئيس الجامعة ، على استمرار التعاون بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الالمانية ، مُشيداً باستكمال تنظيم تنفيذ الورش في مجال ترميم الآثار، ومُواصلة تعليم وتدريب المُرممين، بما ينعكس ذلك من تحقيق الحفاظ على التراث المصري.

وأضاف رئيس الجامعة ، بأن تتفيذ فعاليات الورشة الثالثة ، والتي اقيمت بالأردن ، وشارك بها وفد الجامعة ، تُؤكد على نجاح المشروع ، وسعي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالتوسع في انشطته ، بعد ضم الأردن ، والسودان ؛ لتنفيذ ورش عمل في مجال ترميم الآثار بهما ، ضمن خُطة تطوير التعاون بين الجامعتين في مجال ترميم الآثار، والتبادل الطلابي.

وأشار الدكتور حسين محمد ، أن الوفد شارك في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية بالأردن ، والتي استهدفت إجراء دراسات وفحوص وتحاليل للآثار ، ليتم تدريب الطلاب عليها ،  من مصر ، وألمانيا ، والأردن ،  موضحاً أن التدريب الميداني يشمل ، أعمال التوثيق والتسجيل والترميم للآثار ، وذلك من خلال زيارة العديد من المواقع الأثرية بالدول المُشاركة ، والتي تُنفذ ورش أعمال الترميم بها.

ومن جانبه عقد دكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، لقاءً موسعًا مع الدكتور اسلام مساد رئيس جامعة اليرموك ، ونواب رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات ،  بحث خلاله آليات تعزيز ، واستمرار بروتوكلات التعاون بين الجانبين فى جميع مجالات العمل الجامعى.

الجريدة الورقية