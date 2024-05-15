حملات تموينية علي المحلات التجارية وتحرير 128 محضر بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية في ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، الوحدات المحلية بالإسماعيلية، جهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي مركز ومدينة التل الكبير، أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية تقدر بـ طن دقيق بلدي مدعم.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية تقدر بـ شيكارتين دقيق؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمركز ومدينة الإسماعيلية، ضبط عدد ٥ محال بقالة تموينية لتصرفهم في كمية تقدر بـ ١٦٠٠ كيس مكرونة، ٥٤٠ زجاجة زيت، و٥٤٠ كيلو سكر.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٨ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ٣٨ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٥ عدم الإعلان عن المقررات التموينية، محضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و٤ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، ١١ محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، ١٣ محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، محضر لعدم وجود ميزان، ٢٤ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٤ محاضر عدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.