الإحصاء: 6.7٪ معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء 15 / 5 /2024 نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6,7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0,2٪ عن الربع السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31,397مليون فرد مقابل 31,101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1,0٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,758مليون فرد بينما بلغت في الريف 17,639مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,860 مليون فرد .

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 351 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار( 55 )ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (296) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,104مليون متعطل بنسبة 6,7٪ من إجمالي قوة العمل (1,136مليون ذكور، 968 ألف إناث) مقــابـل 2,159مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (55) ألف متعطل بنسبة 2,5٪ ، وانخفاض قــدره )67) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,1 ٪ .

المتعطلون طبقاً للنوع :

4,4 ٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 16,5٪ بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2024

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4,4 ٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4,6% في الربع السابق مقابل 4,5٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 16,5٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 17,7٪ في الربع السابق مقابل 19,2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

المتعطلون طبقا لفئات السن :

7,3 ٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 11,3٪ للذكور ، 2,6٪ للإناث) مقابل 7,3٪ فى الربع السابق (الذكور 10,4٪ و الإناث 3,7٪) .

33,0 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت (33,3٪ للذكور ، 32,5٪ للإناث) مقابل 32,1 ٪ فى الربع السابق ( الذكور 32,4٪ و الإناث 31,8٪) .

24,2 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت (20,3٪ للذكور، 28,7٪ للإناث) مقابل 23,0٪ فى الربع السابق ( الذكور 22,7٪ ، و الإناث 23,4٪) .

35,5 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت (35,1٪ للذكور ، 36,2٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,6٪ خلال الربع السابق حيث بلغت (34,5٪ للذكور ، 41,0٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر والريف ) :

بلغ معدل البطالة في الحضر 9,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9,7% في الربع السابق مقابل 10,3% فى الربع المماثل من العام السابق .

معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,8٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية :

نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82,5٪ في الربع الحالي مقابل 82,7٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالآتي :

37,8 ٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39,6٪ بالربع السابق و37,8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

44,7 ٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43,1٪ بالـربع السابق بينما كان 43,9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

بلغ عـدد المشتغلين 29,293 مليون فرد بينما كان 28,942 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 1,2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12,464 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16,829 مليون مشتغل.



المشتغلون طبقاً للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21,538 مليون مشتغل ( 18,169 مليون ذكور، 3,369 مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71,9٪ في الربع السابق، مقابل 74,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1,062 مليون مشتغل (999 ألف مشتغل ذكور، 63 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,6٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2,9٪ في كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,554 مليون مشتغل (4,852 مليون مشتغل ذكور، 702 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19,0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20,2٪ في الربع السابق مقابل 18,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) دون أجر 1,139 مليون مشتغل (381 ألف مشتغل ذكور، 758 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,9٪ في الربع السابق مقابل 4,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعًا: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43,1% خلال الربع السابق مقابل 43,0٪ في الربع المماثل للعام السابق.

بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,2٪ مقابل 68,9٪ فى الربع السابق وكانت 69,1٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16,6٪ بينما كان 16,0 ٪ في الربع السابق وكانت 15,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 43,2 ٪، فى الريف 43,8 ٪) بينما كان (في الحضر 42,7٪، 43,5٪ في الريف) في الربع السابق، مقابل (في الحضر 42,2٪، في الريف 43,6٪) في الربع المماثل من العام السابق.

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58,9%.

أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارية (164) ألف مشتغل عن الربع السابق.

نشاط الصناعات التحولية (155) ألف مشتغل عن الربع السابق.

نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم (71) ألف مشتغل عن الربع السابق.

نشاط التعليم (70) ألف مشتغل عن الربع السابق.

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,317 مليون مشتغـــل (4,404 مليون ذكور، 913 ألف إناث) بنسبة 18,2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,615 مليون مشتغل (3,823 مليون ذكور، 792 ألف إناث) بنسبة 15,8٪ من اجمالي المشتغلين.

كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 3,955 مليون مشتغل (3,927 مليون ذكور، 28 ألف إناث) بنسبة 13,5٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,852 مليون مشتغل (3,447 مليون ذكور، 405 آلاف إناث) بنسبة 13,2٪ من إجمالي المشتغلين.

بلــغ عـدد المشـتغـلين فى نشــاط النقـل والتـخزين 2,685 ملـيون مشتـغل (2,660مليـون ذكور ، 25 ألف إناث) بنسبة 9,2٪ من إجمالي المشتغلين.

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل (15 سنة فأكثر)/ السكان (15 سنة فأكثر) X 100

معدل البطالة = المتعطلين / قوة العمل X 100