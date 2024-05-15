نقيب الفلاحين.. إنتاجنا من التفاح لايكفي ونستورد بـ25 مليار جنيه مصري سنويًا

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين “للوفد” أن التفاح من الفاكهة مرتفعة الأسعار طوال العام في مصر وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض.

لافتا أن التفاح البلدي لا يكفي إحتياجتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين وسعره اقل من الأنواع المستوردة.

واضاف أبو صدام أن إرتفاع اسعار التفاح يرجع الي استيراد الدولة لمعظم احتياجتنا منه من الخارج ولذا فانه مرتبط بسعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والتفاح المحلي اقل جودة واقل سعر من المستورد لان الانواع الممتازة من التفاح تحتاج لنحو 500 ساعة بروده وذلك لا يتوفر في المناخ المصري وان معظم الانواع التي تزرع في مصر احتياجاتها من البرودة قليلة، حيث يحتاج صنف تفاح الانا الاكثر زراعة في مصر الي 400 ساعة برودة.

وأشار ابوصدام أن أشجار التفاح تزهر في شهر مارس وتنضج ثمارها في شهري يونيه ويوليو اما الثمار التي تطرح في شهر مايو فغالبا ما ترش بمواد كيماوية كاسره للسكون

مشيرًا الي مساحات زراعة التفاح البلدي تتناقص في مصر لانه أقل جودة وغير مرغوب فيه واسعاره ضعيفه بما لا يلبي طموح المزارعين

حيث تقلصت مساحات زراعة التفاح لنحو 60 الف فدان تقريبا بعدما وصلت في سنوات سابقه لنحو 100 الف فدان

ولذا فإن انتاجنا من التفاح لا يكفي احتياجتنا ولا يلبي رغبات المستهلكين مما يجعلنا نستورد سنويا بما يزيد عن 25 مليار جنيه مصري من التفاح

وأكد أبو صدام أن أسعار التفاح البلدي وصلت لـ50 جنيه للكيلو فيما تتراوح اسعار كيلو التفاح المستورد من 70 الي 100 جنيه ونستورد التفاح من عدة دول اهمها لبنان وسوريا والاردن وبولندا وإيطاليا وامريكا

مؤكدا ان شجرة التفاح عندما تزرع من البذور فانها تطرح بعد 7 سنوات تقريبا وتعطي انتاج يصل لـ40 كيلو بعد 4 سنوات لو زرعت من الشتلات واشجار التفاح من الاشجار المعمره والتي يصل عمرها لـ100 عام