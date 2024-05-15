درجات الحرارة في المدن والمحافظات اليوم.. تصل 35 في بعض المناطق

درجات الحرارة اليوم..أجواء حارة تشهد أغلب المدن والمحافظات المصرية اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل على أغلب الأنحاء.

وتُحذر الهيئة العامة للأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 15-5-2024

وترصد في السطور التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 26

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 29

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 25

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 30

درجة الحرارة في العريش .. 17 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 17 و 25

درجة الحرارة في رأس سدر .. 21 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25

درجة الحرارة في الطور .. 20 و 28

درجة الحرارة في طابا .. 19 و 27

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 25

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 30

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 33

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 23 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 30

درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 31

درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 34

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 21 و 31

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 22 و 29