Gemini 1.5 Flash AI أخف وزنًا من Gemini Pro ويمكن الوصول إليه بسهولة أكبر

أعلنت شركة جوجل عن تحديثات لعائلة Gemini من نماذج الذكاء الاصطناعي في I/O، المؤتمر السنوي للشركة للمطورين، يوم الثلاثاء، إنها تطرح نموذجًا جديدًا يسمى Gemini 1.5 Flash، والذي تقول إنه مُحسّن للسرعة والكفاءة.

كتب ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، في منشور بالمدونة: "[Gemini] 1.5 Flash يتفوق في التلخيص، وتطبيقات الدردشة، والتعليق على الصور والفيديو، واستخراج البيانات من المستندات والجداول الطويلة، والمزيد". وأضاف هاسابيس أن جوجل قامت بإنشاء Gemini 1.5 Flash لأن المطورين كانوا بحاجة إلى نموذج أخف وأقل تكلفة من الإصدار Pro، الذي أعلنت عنه جوجل في فبراير. يعد Gemini 1.5 Pro أكثر كفاءة وقوة من طراز Gemini الأصلي الذي أعلنته الشركة في أواخر العام الماضي.

يقع Gemini 1.5 Flash بين Gemini 1.5 Pro وGemini 1.5 Nano، وهو أصغر طراز من Google والذي يعمل محليًا على الأجهزة. على الرغم من كونه أخف وزنًا من Gemini Pro، إلا أنه يتمتع بنفس القوة. وقالت جوجل إن ذلك تم تحقيقه من خلال عملية تسمى “التقطير”، حيث تم نقل المعرفة والمهارات الأساسية من Gemini 1.5 Pro إلى النموذج الأصغر. وهذا يعني أن Gemini 1.5 Flash سيحصل على نفس إمكانيات الوسائط المتعددة التي يتمتع بها Pro، بالإضافة إلى نافذة السياق الطويلة الخاصة به – كمية البيانات التي يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي استيعابها مرة واحدة – والتي تبلغ مليون رمز مميز. وهذا يعني، وفقًا لجوجل، أن Gemini 1.5 Flash سيكون قادرًا على تحليل مستند مكون من 1500 صفحة أو قاعدة تعليمات برمجية تحتوي على أكثر من 30000 سطر في وقت واحد.

Gemini 1.5 Flash (أو أي من هذه النماذج) ليس مخصصًا للمستهلكين حقًا. وبدلاً من ذلك، إنها طريقة أسرع وأقل تكلفة للمطورين لبناء منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم باستخدام التكنولوجيا التي صممتها Google.

بالإضافة إلى إطلاق Gemini 1.5 Flash، تعمل Google أيضًا على ترقية Gemini 1.5 Pro. وقالت الشركة إنها "عززت" قدرات النموذج على كتابة التعليمات البرمجية والتحليل وتحليل الصوت والصور. لكن التحديث الأكبر لم يأت بعد - أعلنت Google أنها ستضاعف نافذة السياق الحالية للنموذج إلى مليوني رمز مميز في وقت لاحق من هذا العام. وهذا من شأنه أن يجعلها قادرة على معالجة ساعتين من الفيديو، و22 ساعة من الصوت، وأكثر من 60 ألف سطر من التعليمات البرمجية أو أكثر من 1.4 مليون كلمة في نفس الوقت.

يتوفر الآن كل من Gemini 1.5 Flash وPro في المعاينة العامة في Google AI Studio وVertex AI. أعلنت الشركة أيضًا اليوم عن إصدار جديد من نموذج Gemma المفتوح الخاص بها، يسمى Gemma 2. ولكن ما لم تكن مطورًا أو شخصًا يحب العبث ببناء تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه التحديثات ليست مخصصة حقًا للمستهلك العادي. .