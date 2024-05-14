كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، وبصحبته آخر يقوم أحدهما بتصوير الفتيات المارة بالطريق والتنمر عليهن.

القبض على أجنبي يصور الفتيات ويتنمر عليهن في مدينة نصر

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الحساب عامل يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم مدينة نصر، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وزيادة عدد المتابعين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جهة اخرى شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط التشكيلات العصابية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (8) تشكيلات عصابية ضمت (23) متهم إرتكبوا (16) حادث متنوع .



يأتي ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتتداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية والإصطدام بأحد الأقماع المرورية.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018م خلال الإحتفال بزفاف أحد الأشخاص بمحافظة مطروح، وتم بثه عام 2022م من قِبل (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، كما قام (شخص آخر ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، بإعادة بثه وحذفه من تلقاء نفسه حين علمه بأن مقطع الفيديو قديم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .



