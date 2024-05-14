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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو "التحرير الفلسطينية": الشعب الفلسطيني يشهد فصولاً من الإبادة ونكبة جديدة

عضو اللجنة التفيذية
عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني قدم ومر بـ76 عامًا من النضال والصمود والتضحيات والتي أحدثت تغييرًا مهمًا في التعامل والتعاطي مع القضية الفلسطينية، والانتقال بها من قضية إغاثة إلى قضية سياسية وحل تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحرب الموازية لها بالضفة الغربية والقدس الشرقية والتي من الممكن وصفها بأنها "حرب عدوان وحرب تهجير قسري وتطهير عرقي" ولا تقل عن ما يحدث في قطاع غزة.

 

وأشار "المجدلاني"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن التصعيد لهذه الحرب على قطاع غزة بأشكال التصعيد المختلفة قد بلغت مستوى جديد من العدوان مع تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية سمويتريش، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يشهد خلال الفترة الحالية فصول جديدة في قطاع غزة من الإبادة ونكبة جديدة في ذكرى نكبة 48.

وأضاف أن ما حدث في عام 1948 هو تطهير عرقي مع إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن في عام 48 تم تهجير 950 ألف فلسطيني وما بقي داخل فلسطين هو 160 ألف، مشددًا على أن هناك تغير في الرأي العام بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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