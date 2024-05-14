في دقائق.. حضري سلطة الحمص بالكاري اللذيذة

سلطة الحمص بالكاري من السلطات اللذيذة التي يمكنك إعدادها كطبق جانبي مع الرئيسي؛ ليضيف مذاق شهي ويساعد على الشبع بسرعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل سلطة الحمص بالكاري

المقادير

- حمص : كوب ونصف (مسلوق)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في محضرة الطعام، مع ربع كوب ماء ونصف ملعقة صغيرة ملح.

اخفقي المكونات حتى يصبح المزيج ناعم القوام.

أضيفي باقي كمية الماء، واستمري بالخفق حتى يصبح متماسك، واضبطي المزيج بإضافة المزيد من الملح إذا لزم الأمر.

ضعي الحمص في طبق وغطيه، ثم أدخليه للثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

فوائد تناول الحمص

الحمص مفيد للبكتيريا النافعة

يتوافر في الحمص مادة البريبايوتكس، وهي عبارة عن ألياف نباتية لها دور كبير في تحفيز عملية نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتتميز بوجود كربوهيدرات معقدة، وهذه الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم أن يهضمها بسهولة فيحتاج إلى وقت طويل ليهضمها وبذلك تمر عبر جهاز الهضم لتكون غذاء للميكروبات كالنشا المقاوم والألياف الأخرى.

ويختلف البريبايوتكس عن البروبيوتيك، حيث يحتوي الأخير على كائنات حية (بكتيريا)، وتكون عادةً هذه الكائنات سلالات معينة من البكتريا التي تضاف إلى ميكروبات الأمعاء المفيدة.

الحمص يقي الإنسان من هوس الحلويات

أكد المقال أن آثار صحن الحمص على جودة النظام الغذائي واسعة جدا، لكن يمكن تحديد أهمها بالإضافة إلى تحسين جودة النظام الغذائي للإنسان، حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول وجبات الحمص الخفيفة يمكن أن تساعد في منع تناول الحلوى في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين تناولوا الحمص في فترة ما بعد الظهر أقل عرضة بنسبة 20٪ لتناول الحلوى في المساء.

الحمص وجبة مثالية لخسارة الوزن

يعتبر الشعور بالشبع لفترة طويلة من أساسيات الحد من تناول الطعام وتخفيف كميات الوجبات المتناولة، الأمر الذي يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر الأبحاث أن الحمص هو طعام مفيد لفقدان الوزن، حيث يلعب دورا كبيرا في هذه المهمة.

ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة علوم الصحة والأغذية، أن الأشخاص الذين تناولوا الحمص ووجبة صحن الحمص كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53٪. ونوهت الدراسة إلى أن متناولي الحمص بانتظام مؤشر كان لديهم كتلة الجسم أقل ومحيط الخصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولون الحمص.