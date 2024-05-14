جامعة سوهاج تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لدعم المبتكرين

نظمت مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، عدد من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالم للإبتكارعدد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب؛ لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحرص الجامعة علي تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، مشيداً بدور مكاتب التايكو بالجامعة ومجهوداته المستمرة في توظيف ملكات الإبداع للطلاب لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومساعدتهم علي تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص علي اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ، خاصة وان الإبداع والابتكار البشري، اصبح يمثل الثروة الحقيقية لشعوب العالم في عصر الذكاء الاصطناعي.

تكثيف الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب

وقال الدكتور معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، إنه تم وضع خطة لتنفيذ عدد من الفعاليات وتكثيف الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب مثل تنفيذ ورش عمل عن أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، دور الإبداع والابتكار في حل المشكلات، الي جانب عدد من البرامج التدريبية، موجهاً شكره لرئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، على دعمه الدائم المادي والمعنوي لكافة الأفكار الابتكارية والإبداعية الجديدة للطلاب لتحويلها إلى واقع ملموس، بداية من تسجيلها كبراءة اختراع لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشخص المخترع ثم تحويلها إلى نماذج أولية مصنعة، والمشاركة بها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.