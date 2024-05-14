لو رصيدك في البنك 50 مليون جنيه.. ناوي بتنصحك بأفضل مشاريع الساحل الشمالي ورأس الحكمة

الساحل الشمالي من الأماكن السياحية الرائعة المتواجدة في مصر والتي تضم مجموعة كبيرة من القري والمنتجعات التي يأتي لها العديد من الأشخاص من أجل الاستمتاع بالصيف والبحر والسباحة ،كما توفر هذه القرى مجموعة كبيرة و متنوعة من الخدمات والأنشطة السياحية بما في ذلك السباحة ورياضة الغوص والتسوق في أكبر المولات ، كما أنها تقدم العديد من خيارات الإقامة المتنوعة والتي تناسب كل كل الأذواق والميزانيات.

سيلفر ساندز سيدي حنيش

يعتبر سيلفر ساندز سيدي حنيش واحد من أهم وأفضل المنتجعات التي تقدم للجميع تجربة فريدة في جزيرة غرينادا الهند الغربية، حيث أنه يجمع ما بين التصميمات العصرية وجمال الطبيعة مع رمالها البيضاء وأيضاً مياهها الزرقاء اللامعة والاستمتاع بغروب الشمس الساحر.

يتميز التصميم المعماري لتلك القرية بتوفير ارتفاعات مختلفة وهو ما يوفر إطلالات خلابة على البحر من جميع الوحدات، كما أنها تتمتع بإطلالته الساحرة على شاطئ يمتد على مسافة كيلومتر واحد، كما يعتبر سيلفر ساندز واحدً من أفضل الشواطئ المتواجدة في الساحل الشمالي.

كما يوفر المنتجع أكوا بارك تكون مصممة لكل محبي الألعاب المائية وعشاق السباحة، بالإضافة إلى ذلك لا يتقصر جمال المنتجع على الخارج فقط بل يضم فندق بوتيك العالمي الذي يتمتع بإطلالات مذهلة على البحر وتوفير جميع وسائل الراحة التي يحتاجها الزوار.

الشركة المؤسسة لسيلفر ساندز سيدي حنيش

شركة أورا للتطوير العقاري هي التي تقوم بالعمل على تنفيذ مشروع قرية سيلفر ساندز، وتبلغ مساحة هذا المشروع حوالي503 فدان، كما أنها تتضمن على نسبة كبيرة للغاية من المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية الخلابة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمرافق وحمامات السباحة و العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

تتضمن المساحة المتبقية على العديد من الوحدات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القرية واجهة شاطئية مميزة وهي التي تبلغ حوالي 22 كيلومترًا وهو ما يجعلها واحدة من أضخم وأهم المشاريع في الساحل الشمالي، كما استخدمت الشركة أورا أفضل الخبراء والمهندسين لتصميم القرية بروح عصرية مع القيام بتقسيمها إلى عدة مراحل بدءً من مرحلة سيلفر تاون.

موقع سيلفر ساندز سيدي حنيش

يتمتع سيلفر ساندز بموقع رائع ومتميز في الساحل الشمالي عند الكيلو 243 على طريق الإسكندرية - مطروح، كما أنه يقع ما بين خليج الماظة و سيدي حنيش العبد.

يبعد هذا المشروع حوالي 138 كيلومتر عن مدينة العلمين.

كما أنه يبعد حوالي 4 كيلومترات أيضاً عن شاطئ الماظة.

أما القاهرة فهو يبعد حوالي 370 كيلومتر.

برج العرب يبعد حوالي 202 كيلومترًا عن المشروع.

سولت رأس الحكمة

سولت رأس الحكمة هي أحد المناطق المتواجدة في الساحل الشمالي والتي تتمتع بالعديد من المميزات الرائع للغاية والتي ساعدت في جعلها واحدة من أكثر الأماكن التي يذهب إليها الجميع من أجل الاستجمام، ومن أهم معالمها التالي:

إطلالة مثالية للوحدات

تتمتع الوحدات السكنية داخل منطقة سولت بوجود العديد من الإطلالات المثالية على ساحل البحر المتوسط أو على البحيرات الكريستالية، وهو ما يمنح كل السكان الحصول على تجربة متميزة من أجل الاستمتاع بجمال الطبيعة على مدار اليوم.

منطقة تجارية

تضم منطقة سولت الساحلية منطقة تجارية رائعة حيث أنها تضم الكثير من المحلات والعلامات التجارية الشهيرة ، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التي تعمل على تقدمي أشهى الأطعمة والمشروبات.

خدمات صحية

توفر شركة تطوير مصر داخل مشروعها سولت رأس الحكمة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات الطبية والصحية، بما في ذلك توفير المرافق الطبية المتقدمة وسبا و العديد من المنتجعات الصحية التي تقدم خدمات ترفيهية و استرخائية على أعلى مستوى.

الشركة المؤسسة لسولت رأس الحكمة

تم تأسيس سولت الساحل الشمالي من خلال شركة تطوير مصر للتنمية العقارية حيث تبلغ مساحة هذا المشروع حوالي 294 فدان، كما أنه تم التركيز على توفير العديد من المساحات الخضراء وأيضاً توفير المسطحات المائية الواسعة، تتميز تلك القرية بوجود شاطئ يمتد على طول 830 متر بالإضافة إلى وجود كلوب هاوس وهو الذي يوفر تجربة استثنائية للراحة والمتعة مع العائلة والأصدقاء.

موقع سولت رأس الحكمة

شركة تطوير مصر قد اختارت موقع استراتيجي رائع من أجل إقامة قرية سولت في قلب الساحل الشمالي وبالتحديد داخل منطقة رأس الحكمة، حيث يقع هذا المشروع على الكيلو 185 على طريق الإسكندرية مرسى مطروح الصحراوي.

هذا الموقع المتميز هو ما يجعل قرية سولت قريبة جداً من أهم وأكثر القرى الساحلية حيوية في تلك المنطقة والتي منها كالي كوست و جيفيرا الساحل الشمالي وجايا الأهلي صبور وغيرها من باقي الأماكن الاخرى.

هايد بارك نورث سي شور

هايد بارك نورث سي شور هو الذي يتمتع بمجموعة من المعالم السياحية الرائعة وهي التي جعلت العديد من الأشخاص يفضلون الذهاب إليه بدل من باقي القرى السياحية، ومن أهم معالمه هي التالي:

حمامات سباحة

يوجد بها أكثر من 25 حمام سباحة والذي يكون متوفر بأحجام وتصاميم متنوعة والتي تناسب مع كل الأعمار مع العمل على توفير جميع وسائل الراحة في المنتجع من أجل الحصول على تجربة إسترخاء لا مثيل له.

الأنشطة المائية

يمكنك القيام بالاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المائية والتي منها الكياكينج والتجديف، وهو ما يجعل إقامتك في قرية سي شور أكثر إثارة ومتعة.

كلوب هاوس

يوفر كلوب هاوس مرافق راقية والتي منها حمام سباحة خاص ومطاعم وتراسات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها.

فندق عالمي

يتوفر فندق 5 نجوم والتي يتمتع بمستوى خدمة عالية الجودة ويوجد به مجموعة من المرافق الفاخرة، وهو ما يمنح الزوار تجربة فاخرة ومريحة أثناء إقامتهم في قرية سي شور.

الشركة المؤسسة لهايد بارك نورث سي شور

قامت شركة هايد بارك للتنمية والتطوير العقاري بالعمل على تنفيذ مشروعها الساحلي المميز هايد بارك وذلك على مساحة تبلغ 240 فدانًا، كما يتميز هذا المشروع بطول شاطئ الذي يمكن أن يمتد لأكثر من 550 متر.

تضم القرية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق الخدمية والأنشطة الترفيهية ومن أهمها المولات والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى كل هذا تحتوي تلك القرية على مسجد والعديد من المساحات الخضراء الواسعة، كما تقدم العديد من الخدمات المنزلية المتكاملة وهو ما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستمتاع بالحياة الساحلية.

موقع هايد بارك نورث سي شور

يتمتع موقع هايد بارك نورث سي شور بموقع استراتيجي متميز داخل منطقة رأس الحكمة حيث تقع تلك القرية ععلى الكيلو 207 على طريق اسكندرية مطروح، كما تتميز تلك القرية بمدى قربها من عدة مناطق هامة والتي منها:

- مخرج فوكا، الذي يبعد حوالي 3 كيلومترات.

- طريق الضبعة، حيث يفصلها عنه حوالي 52 كيلومتر.

- مطار العلمين الجديدة، الذي يبعد حوالي 68 كيلومتر.

- مطار مطروح الدولي، الذي يبعد حوالي 82 كيلومتر.

- مخرج العلمين، الذي يبعد حوالي 91 كيلومتر.

- سيدي عبد الرحمن، على بعد حوالي 79 كيلومتراً.

- طريق وادي النطرون، الذي يبعد حوالي 112 كيلومتر.

- طريق العلمين الجديد، الذي يبعد حوالي 120 كيلومتر.

- مطار برج العرب، الذي يقع على بعد حوالي 188 كيلومتر.

ومن خلال هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول أفضل قرى في الساحل الشمالي والتي منها سيلفر ساندز سيدي حنيش وسولت رأس الحكمة وهايد بارك نورث سي شور، وكل النقاط الهامة التي تدور من حولها.