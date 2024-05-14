السيطرة على حريق إندلع في 3 أحواش بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوشين مجاورين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز دون حدوث إصابات .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "جلال . ا . م . ع" 25 سنة سائق يقيم بذات الناحية وامتدت النيران لحوشين ملاصقين ملك كل من :- "مينا . ن . ع . ب" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية على مساحة "85" متر تقريباً مشيد بذات المكونات و"ناصر . ا . ع . ب" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية مشيد بذات المكونات وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات تمثلت في إحتراق كمية من التبن والبوص والعروق الخشبية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة كهربائي يبلغ من العمر 53 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه عقب وصوله المستشفى المركزي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوط كابينة أسانسير به عقب انتهائه من الأعمال الكهربائية في شقة بالطابق الرابع .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "عماد . ص . ص . م" 53 سنة كهربائي مصابًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء سقوط كابينة مصعد كهربائي به بدائرة المركز وتوفـي عقب وصوله.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "إيليا . ص . ص . م" 51 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه عقب إنتهاء شقيقه المذكور من أعمال الكهرباء بشقة بالطابق الرابع بعقار ملك "عادل . د" بدائرة المركز وحال دخوله المصعد الكهربائي بالطابق الرابع ممسكًا بسلم المونيتال حدث عطل بمفتاح تشغيل المصعد وعند محاولته إصلاح العطل سقطت به كابينة المصعد أرضًا مما أدى لإصابته ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالبطن والمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .