سابرينا كاربنتر تحتفل بعيد ميلادها بطريقة كوميدية.. وليوناردو ديكابريو يتدخل

بطريقة غير متوقعة اختارت الفنانة سابرينا كاربنتر الإحتفال بعيد ميلادها الـ25 بإقحامها للفنان ليوناردو ديكابريو في الحفل بطريقة فكاهية .

واستخدمت كاربنتر تورتة عيد ميلادها متضمنة لصورة ساخرة ومتداولة لـ ليوناردو ديكابريو وهو يقول "لا تبلغي من العمر 25 عاما، فأنت جذابة للغاية هاها". إذ يُعرف النجم بمواعدته شابّات في سن 25 عامًا أو أقل.

فقد واعد ديكابريو عدد من الفنانات مثل بليك لايفلي وبريدجيت هول وكريستين زانج ونعومي كامبل وغيرهن، وكان جميعهن تحت سن الـ25 في هذا الوقت.

وشهد الحفل حضور أكثر من 100 شخصٍ من النجوم، حيث قام حبيب سابرينا النجم باري كيوغان في DUMBO House ببروكلين بتجهيز مكان الحفل بالبالونات الزرقاء والصفراء والبيضاء، والكثير من الأطعمة والمشروبات، من بينها قهوة إسبريسو مارتيني، في إشارةٍ إلى أغنية كاربنتر المنفردة الجديدة "Espresso" أو "إسبريسو"، التي تتصدر حاليًا المركز الثاني على قائمة Billboard Global 200.

جدير بالذكر أن سابرينا كاربنتر أصدرت مؤخرا أغنية Espresso والتي أصبحت أنجح أعمالها بوصولها للمركز الرابع على قائمة بيلبورد لأفضل أغاني في الولايات المتحدة.

من هي سابرينا كاربنتر

مغنية وكاتبة اغاني وممثلة امريكية ولدت مايو 1999 في وادي ليهاي , بنسيلفانيا حصلت على اول دور لها في 2011 في المسلسل الدرامي (Law & Order: Special Victims Unit في 2013 لعبت دور الشابة ميرين في فيلم (Horns) . كاربنتر سجلت اغنية "smile" لالبوم ( Disney Fairies: Faith, Trust And Pixie Dust) ، كما اشتهرت اغنيتها "All You Need" اشتهرت في "the Sofia the First لعبت دور مايا هارت في مسلسل (Girl Meets World).