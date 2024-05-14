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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح: حسام حسن يصنع فجوة بينه وبين اللاعبين وأتمنى أن يهدأ

حسام حسن
حسام حسن

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه لم يتمنى أن تكون تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إطلاق تصريحات بهذا الشكل ضد اللاعبين والدوري المصري.

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وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "انتقد تصريحات حسام حسن، بسبب صناعته فجوة بينه وبين اللاعبين، لأنه شاء أم أبى سيختار من هؤلاء اللاعبين ولن يستورد من الخارج".

وأضاف محمد صلاح: "أتمنى من اتحاد الكرة تعيين إعلامي متخصص يتحدث باسم حسام حسن، وابتعاده هو عن الحديث عبر وسائل الإعلام أو التصريحات الصحفية، وأتمنى منه الهدوء".

واستطرد مدرب الزمالك الأسبق: "حسام حسن كان في غنى عن تلك التصريحات، وكان يؤجل تصريحاته حتى تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، وبعدها يهاجم كما يحب".

واختتم: "محمد شحاته لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، من المواهب في الدوري المصري والذي قد يستفاد منه الجهاز الفني للمنتخب الأول، بالفترة المقبلة".

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