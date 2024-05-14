تفاصيل اعتقال أمريكي بتركيا لتهريب عقارب وعناكب

في حادثة غريبة من نوعها كشفت وسائل إعلام تركية اعتقال أمين بالمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي وخبير عناكب وذلك أثناء محاولته تهريب عينات من العناكب والعقارب.

واحتجزت الشرطة لورينزو برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب حوالي 1500 عينة خارج البلاد.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن برينديني اعتقل بتهمة محاولته تهريب أنواع موجودة في تركيا.

وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني لوكالة الأسوشيتد برس، قال برينديني إنه مثل أمام القاضي وتم إطلاق سراحه دون توجيه اتهامات إليه.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة أنباء "ديميرورين"، الضباط وهم يفتشون حقائب اليد ويزيلون الأكياس البلاستيكية التي يبدو أنها مليئة بالعناكب والعقارب الميتة.

وقال برينديني إن الشرطة تجاهلت التصاريح التي حصل عليها من الحكومة التركية لإجراء أبحاثه بالتعاون مع علماء أتراك.

وأضاف: "تجاهلت الشرطة ذلك تماما واعتمدت على شهادة (خبير) لديه تضارب في المصالح مع المتعاونين معي، وأبحاثه العلمية موضع شك كبير".

وتابع: "لقد انتهكت الشرطة الإجراءات القانونية الواجبة تماما ويبدو أنهم يرغبون في إدانتي في محكمة الرأي العام".

المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي

المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي متحف يقع في مانهاتن،نيويورك، تحديداً في سنترال بارك، يعتبر من أكبر المتاحف في العالم، هو عبارة عن 72 مبنى متصل، يعرض به ما يزيد عن 32 مليون عينة من الإنسان، الحيوان، النباتات، الأحافير والصخور، مساحته 150,000م2 ويعمل به 225 عالم.