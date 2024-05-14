محمد صلاح: جوميز بينه وبين حب الجماهير مباراة واحدة

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض حقق نتيجة جيدة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك دخل المباراة بشكل مهتز، ولكن في الشوط الثاني تماسك بشكل كبير".

وأضاف محمد صلاح: "هدف سيف الدين الجزيري في نهضة بركان المغربي، هو مفتاح اللقب وتحقيق الكونفدرالية، وأتمنى عدم تلقي هدف في الإياب حتى لا تصعب المهمة".

واختتم مدرب الزمالك الأسبق: "جوميز يسير بشكل جيد مع الزمالك حتى الآن، وبينه وبين حب الجماهير مباراة واحدة".