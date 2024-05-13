وكيل الأزهر: الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالرواق الأزهري

خلال جولته التفقدية لرواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر..

تفقد اليوم، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، سير الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وخلال جولته التفقدية، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إلى الدارسين، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ من الإمام الأكبر بالرواق الأزهري، وأنه يتابع هذا الملف الهام لحظة بلحظة، ويقف على جميع تفاصيله، راجيًا للدارسين دوام التوفيق والنجاح، مشددا على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر بتسهيل جميع الإجراءات وإزالة العقبات أمام الدارسين، وذلك من أجل إتاحة تحفيظ كتاب الله لجميع الراغبين فيه بالمجان، وعلى يد نخبة متميزة من مشايخ الأزهر الأجلاء.

وحث وكيل الأزهر، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله والراغبين في حفظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، البالغ عددها ١٠٧٠ فرعا، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.

تحقيق أكبر استفادة من تجربة الرواق الأزهري

واستمع الدكتور الضويني، إلى الدارسين ومقترحاتهم لتحقيق أكبر استفادة من تجربة الرواق الأزهري، مؤكدًا على أن فضيلة الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالرواق الأزهري.

واستعرض الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر جهود الجامع وأبرز الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالإقبال على رواق القرآن الكريم بالجامع وخصوصًا رواق القرآن الكريم للكبار والذي يحظى بأهمية خاصة نظرا لأهميته، حيث يخضع ١٦٨٢ دارسا لحفظ كتاب الله على يد ٧٠ محفظا من مشايخ الأزهر الأجلاء، مقسمين على ١٢٩ حلقة بالجامع الأزهر، بينما يبلغ عدد الدارسين بأروقة القرآن الكريم بالقاهرة ٦٦٣٣ دارس.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالقيام بجولات مكثفة ومتواصلة لفروع الرواق الأزهري وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.