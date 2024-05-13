السفيرة المصرية في طشقند تبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأوزبكية

بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، بالدكتور كونجيروتبوي شاريبوف، وزير التعليم العالى والعلوم والابتكار الجديد بجمهورية أوزبكستان، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعربا عن ارتياحهما لما يشهده التعاون الحالى بين الجامعات من تطور، وخاصة مع ترحيب العديد من الجامعات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الأوزبكية من حيث إيفاد الأساتذة المصريين، فضلاً عن زيادة عدد الطلاب المصريين الدارسين في جامعات أوزباكستان.



من جانبها، أكدت السفيرة حرص الجانب المصري منذ استقلال أوزبكستان على توطيد التعاون الثنائى في مجالى التعليم الجامعي والبحث العلمى، مشيره الي وجود تخصصات جديدة واعدة يمكن للجامعات من الجانبين التعاون بشأنها، مثل التبادل الأكاديمى والطلابى، واعربت عن تطلعها لاستقبال الطلاب الأوزبك للدراسة في الجامعات المصرية.



وأشار الوزير الأوزبكى خلال اللقاء إلى اهتمامه البالغ بتطوير الشراكة المصرية الأوزبكية القائمة في مجال التعاون الجامعي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، معرباً عن اهتمام بلاده بتأسيس تعاون مع الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة كالطب والزراعة والكيمياء والهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والاستخدام الفعال للموارد المائية والطاقة.

كما رحب بإمكانية فتح جامعات مصرية خاصة في أوزبكستان في المجالات ذات الاهتمام الحالي للبلاد.

ونوه أيضاً إلى اهتمام بلاده بتدريس اللغة العربية وآدابها، وتطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال الهام.