حضري فتة الحمص بخبز الحبة السوداء لزيادة معدل التركيز وتقوية المناعة

يعرف الحمص بدوره الفعال في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع فترة أطول، لذا يمكنك إعداد فتة الحمص بخبز الحبة السوداء الشهي، كطبق سريع ولذيذ يمكنك تناوله كوجبة عشاء صحية مفيدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

فتة الحمص بخبز الحبة السوداء

طريقة عمل فتة الحمص بخبز الحبة السوداء

المقادير

- للتزيين :

الزعفران : رشّة

كاجو : حسب الرغبة (محمص بالسمنة)

- حمص : 2 كوب

- لبن زبادي : 700 غم

- الطحينة : 4 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق صغيرة (حامض)

- الثوم : فصان (مهروس)

- الخبز : 3 أرغفة (خبز مقرمش بالحبة السوداء)

طريقة التحضير

يغسل الحمص وينقع ليلة ثم يسلق، تنزع رغوته ثم يوضع له ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وتخفف النار عليه حتى يستوي وتذهب قساوته كلياً. "يمكن تحضير هذه الخطوة قبل يوم".

نحضر صلصة اللبن، نطحن حوالي نصف كوب حمص مسلوق بارد مع قليل مع اللبن والطحينة والثوم والحامض.

نضع الخبز في زبدية أو صحن بايركس عميق قليلاً.

نضيف له ملعقة ملح ومرقة حمص مع الحمص ونحركها ثم نضيف صلصة اللبن ونحركها مع ترك القليل لنغطي به وجه الفتة.

نوزع رقائق من الخبز، مع الكاجو المقلي بالسمنة الساخنة، ونرش النعناع والزعفران.

فوائد تناول الحمص

الحمص يقي الإنسان من هوس الحلويات

أكد المقال أن آثار صحن الحمص على جودة النظام الغذائي واسعة جدا، لكن يمكن تحديد أهمها بالإضافة إلى تحسين جودة النظام الغذائي للإنسان، حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول وجبات الحمص الخفيفة يمكن أن تساعد في منع تناول الحلوى في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين تناولوا الحمص في فترة ما بعد الظهر أقل عرضة بنسبة 20٪ لتناول الحلوى في المساء.

الحمص وجبة مثالية لخسارة الوزن

يعتبر الشعور بالشبع لفترة طويلة من أساسيات الحد من تناول الطعام وتخفيف كميات الوجبات المتناولة، الأمر الذي يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر الأبحاث أن الحمص هو طعام مفيد لفقدان الوزن، حيث يلعب دورا كبيرا في هذه المهمة.

ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة علوم الصحة والأغذية، أن الأشخاص الذين تناولوا الحمص ووجبة صحن الحمص كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53٪. ونوهت الدراسة إلى أن متناولي الحمص بانتظام مؤشر كان لديهم كتلة الجسم أقل ومحيط الخصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولون الحمص.

الحمص مفيد للبكتيريا النافعة

يتوافر في الحمص مادة البريبايوتكس، وهي عبارة عن ألياف نباتية لها دور كبير في تحفيز عملية نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتتميز بوجود كربوهيدرات معقدة، وهذه الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم أن يهضمها بسهولة فيحتاج إلى وقت طويل ليهضمها وبذلك تمر عبر جهاز الهضم لتكون غذاء للميكروبات كالنشا المقاوم والألياف الأخرى.

ويختلف البريبايوتكس عن البروبيوتيك، حيث يحتوي الأخير على كائنات حية (بكتيريا)، وتكون عادةً هذه الكائنات سلالات معينة من البكتريا التي تضاف إلى ميكروبات الأمعاء المفيدة.

فوائد الحبة السوداء

1- قوي في علاج الربو

الثيموكينون ، هو أحد الجسيمات النشطة الرئيسية في حبة البركة ، وهو أفضل من دواء فلوتيكاسون لعلاج الربو.

وجدت دراسة أخرى ، مع استخدام الإنسان كموضوع ، أن استخراج الماء من غليان البذور السوداء له تأثيرات قوية مضادة للربو لدعم قناة الربو المفتوحة لكن ربما لا تكون الحبة السوداء فعالة مثل الثيوفيلين أو السالبوتامول.

2- تحسين جهاز المناعة

أحد الفوائد الصحية للبذور السوداء هو تحسين نظام المناعة من خلال طرق زيادة نمو الخلايا التائية كقاتل طبيعي للخلايا، وقال مدير معهد علم المناعة بجامعة ميونيخ ، إن مستخلص البذور السوداء يستخدم كمنظم بيولوجي. يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل البذور السوداء قادرة على محاربة المرض الذي عادة ما يهاجم جهاز المناعة مثل أعراض السرطان.

3- إزالة السموم

يمكن أن يزعج السموم عمل الأعضاء الحيوية في الجسم مثل الكبد والرئتين. يمكن أن يكون لها تأثيرات كثيرة على تلك الأعضاء. ولكن لا داعي للقلق. يمكن للصابونين الموجود داخل الحبة السوداء أن ينظف السموم. يمكن تقليل اضطرابات الجهاز التنفسي وكذلك أعراض الإسهال التي تسببها السموم.

4- كمضاد للبكتيريا في الجهاز الهضمي

بناءً على بحث من مجلة Pharmacy of Pakistan، أظهر أن زيت الحبة السوداء أفضل لمساعدة الجهاز الهضمي على قتل البكتيريا مثل V. Colera و E. Coli. آثار زيت الحبة السوداء أفضل من الأمبيسلين.

5- زيادة تركيز الدماغ

حمض اللينوليك أو يمكن أن نطلق عليه أوميجا 6 وأوميجا 3 مفيد جدًا في توفير تغذية جيدة لتحسين ذكاء الدماغ وأيضًا يساعد الدورة الدموية في الدماغ.