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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يجري الاجتماع الدوري لمديري الادارات الصحية

صورة
صورة

 

عقد   حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعه الدوري مع السادة مديري الادارات الصحية ، بحضور د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي ، ود. أميمه محمد عباس مدير عام الطب العلاجي ، ومديري الادارات الفنبة بالمديرية ؛

استهل السيد وكيل الوزاره الاجتماع بتكريم د. حنان احمد مدير الادارة الصحية بشبرا غرب سابقا لبلوغها السن القانوني للمعاش متمنيا لها التوفيق في حياتها المقبله ، 
 

تناول الاجتماع  عدة موضوعات للنقاش أهمها :

▪︎ العمل علي رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية ، وايجاد حلول وابتكارات وافكار جديدة بهدف توصيل الخدمة لجميع مستحقيها علي أرض المحافظة ،

▪︎ توجيه السادة مديري الادارات الصحية بتكليف منسق خاص بكل مبادرة رئاسية علي حدي،

▪︎ تكليف منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام بالتنسيق مع مدير ادارة المستشفيات بالمديرية ، بعمل مسح داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، وتعيين فرق ثابته داخل كل مستشفي لفحص الأورام  بهدف رفع مؤشرات الأداء

▪︎ تفعيل حركة الملف ، ورفع مؤشرات الأداء الخاصة بكل ادارة صحية ،

▪︎ تكليف  السادة مديري الادارات الصحية بمراجعة الميزانية الخاصة بكل ادارة بالتنسيق مع المدير المالي بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة قبل انتهاء السنه المالية.

▪︎ تكليف السادة مديري الادارات الصحية بمراجعة الايراد الشهري الخاص بكل ادارة في ظل تنفيذ اللائحة ٧٥ لعام ٢٠٢٤ ، ووضع الحصص المقررة داخل اللائحة كلا في نصابها المحدد . ومتابعة مدي تأثير تطبيق اللائحة الجدبدة علي تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي .

 

كما تم التنويه عن اقامة الحملة الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الانجانبية " حقك تنظمي " والتي تمتد من ٢٦ مايو حتي ٦ يونيو ، وتم التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي الصدارة في مؤشرات الأداء الخاصة بها .

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