وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يجري الاجتماع الدوري لمديري الادارات الصحية

عقد حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعه الدوري مع السادة مديري الادارات الصحية ، بحضور د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي ، ود. أميمه محمد عباس مدير عام الطب العلاجي ، ومديري الادارات الفنبة بالمديرية ؛

استهل السيد وكيل الوزاره الاجتماع بتكريم د. حنان احمد مدير الادارة الصحية بشبرا غرب سابقا لبلوغها السن القانوني للمعاش متمنيا لها التوفيق في حياتها المقبله ،



تناول الاجتماع عدة موضوعات للنقاش أهمها :

▪︎ العمل علي رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية ، وايجاد حلول وابتكارات وافكار جديدة بهدف توصيل الخدمة لجميع مستحقيها علي أرض المحافظة ،

▪︎ توجيه السادة مديري الادارات الصحية بتكليف منسق خاص بكل مبادرة رئاسية علي حدي،

▪︎ تكليف منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام بالتنسيق مع مدير ادارة المستشفيات بالمديرية ، بعمل مسح داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، وتعيين فرق ثابته داخل كل مستشفي لفحص الأورام بهدف رفع مؤشرات الأداء

▪︎ تفعيل حركة الملف ، ورفع مؤشرات الأداء الخاصة بكل ادارة صحية ،

▪︎ تكليف السادة مديري الادارات الصحية بمراجعة الميزانية الخاصة بكل ادارة بالتنسيق مع المدير المالي بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة قبل انتهاء السنه المالية.

▪︎ تكليف السادة مديري الادارات الصحية بمراجعة الايراد الشهري الخاص بكل ادارة في ظل تنفيذ اللائحة ٧٥ لعام ٢٠٢٤ ، ووضع الحصص المقررة داخل اللائحة كلا في نصابها المحدد . ومتابعة مدي تأثير تطبيق اللائحة الجدبدة علي تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي .

كما تم التنويه عن اقامة الحملة الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الانجانبية " حقك تنظمي " والتي تمتد من ٢٦ مايو حتي ٦ يونيو ، وتم التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي الصدارة في مؤشرات الأداء الخاصة بها .