توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة النيابة الادارية ومحافظة سوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة سوهاج؛ لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الطرفين لتوفير البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة سوهاج في كافة جوانب الوظيفة العامة والخدمة المدنية والقانون الإداري ومكافحة الفساد.

وجاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو عميرة، والمستشار سعد مزيد، والمستشار عبد الراضي صديق نواب رئيس الهيئة .

حضر توقيع البروتوكول أيضا كل من " المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب السيد الوزير المحافظ، والمستشار محمد صلاح مدير العلاقات العامة والمراسم بالهيئة، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد الخضري عضو وحدة العلاقات العامة" .

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والعملية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات، وذلك من خلال قيام مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بإعداد وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمحافظة سوهاج.

تتضمن مواد البروتوكول تولي الطرفان وضع آليات عقد البرامج التدريبية والمواد العلمية، وكذا تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تنعقد بصورة دورية كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتتولى اللجنة تذليل العقبات، على أن تشكل من السيد المستشار مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والسيد المستشار مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم بالنيابة الإدارية، والسيد الدكتور مدير عام شئون مكتب السيد اللواء الوزير المحافظ، والسيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج.