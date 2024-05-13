زراعة البحيرة تتابع زراعات القطن بمراكز المحافظة

قامت لجان المكافحة بمديرية الزراعة بالبحيرة بالمرور على مراكز دمنهور والمحمودية وادكو وحوش عيسى وابو المطامير وذلك لمتابعة زراعات محصول القطن، حيث قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و6000 إصلاح زراعى، و5106 استصلاح وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى، و535 فدان إكثار حتى اليوم، بإجمالى 5083 فدانًا.

وأوضح «سارى» أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة وبذرة القطن، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.

وأضاف المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.

وأوضح أن محصول القطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و6000 إصلاح زراعى، و5106 استصلاح، عبارة عن 50 فدانًا بمركز بكوم حمادة، و1500 فدان بمركز الدلنجات، و150 فدانًا بمركز إيتاى البارود، و500 فدان بمراكز شبراخيت، و1000 فدان بالرحمانية، و1097 فدانًا بمركز أبو المطامير، و5000 فدان بمركز كفر الدوار، و1200 فدان بمركز ادكو، و25 فدانًا بمركز رشيد و900 فدان بمركز المحمودية، و1500 فدان بمركز دمنهور، و12000 فدان بمركز أبو حمص، وإجمالى ما تم إزالته 23743 فدانًا، تم حرث 16043 فدانًا، وتخطيط 11548 فدانًا، وذلك فى إطار خدمة وزراعة القطن للموسم الحالى بنطاق محافظة البحيرة.