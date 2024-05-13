"تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. ماراثون للابتكارات بجامعة بنها سبتمر 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن إقامة "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024" تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي يأتي في إطـــار ســـعي جــــامعة بنهــــا الي تشـــــجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياه في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف " الجيزاوي " أن إقامة الماراثون يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية،وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

وقد أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها بأن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة - التكنولوجية) وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

- استخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

- الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

- الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي

وأضاف أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال شهري مايو ويونيو 2024 على ان تقام فعاليات المارثون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2024