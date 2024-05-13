افتتاح معرض مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" بأزهر الإسماعيلية

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يفتتح معرض مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"

افتتح الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، المعرض الفني التربوي الختامي، لفعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" للعام الدراسى 2023/2024، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية والأدبية والثقافية التي تعبر عن قيم المبادرة، وذلك بمعهد أبو جريش الابتدائي، التابع لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية .

وأشاد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمواهب وقدرات الطلاب، الذين قدموا العروض والفقرات الدينية.

مشيرًا إلى أهمية فضيلة حسن الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى شرَع لعبادِه أنواعًا من الطاعاتِ والقرُبات، وأمرَنا وأَمرَ الأمَمَ قبلَنا بِعبادةٍ تُقرِّب العبدَ من ربّه، حيث بها يثقُل الميزانُ يومَ القيامة، مؤكدًا أن حسن الخلق يرتقي بصاحبه إلى الدرجات العالية فى الدنيا والآخرة.

وفى نهاية الاحتفال، تم تكريم الطلاب الفائزين في أنشطة المبادرة وقدم الشكر للدكتورة حنان عثمان، منسق المبادرة بالمنطقة و أميرة عبدالله، منسق إدارة أبوصوير؛

وكرَّم الشيخ رضا كيلاني، شيخ معهد أبوجريش، فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس المنطقة، لتعاونه الجاد وخدماته الطيبة المقدمة لأسرة المبادرة؛ وقد حضر الافتتاح الدكتور عادل عواد، مدير التعليم الابتدائي، وعبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.