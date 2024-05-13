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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهندسة القيمية.. الرياض تحتضن "معرض الشرق الأوسط للدواجن" بمشاركة 40 دولة

دواجن
دواجن

تحتضن مدينة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة ، والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 13 - 15 مايو 2024، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار “ الهندسة القيمية”.

 

 ويستقطب المعرض، الذي يُعد أكبر معرض متخصص في صناعة الدواجن، بمنطقة الشرق وشمال أفريقيا، بأكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان.

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أهداف معرض الدواجن يهدف معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها؛ لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وفقا لـ"واس".
 

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