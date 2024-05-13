رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف موعد انتهاء الديون

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة موعد انتهاء ديون الاستاد، موضحاً سبب عدم استثمار الملعب بالشكل الذي يضخ أموالا أكثر.

وقال وليد عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "حصيلة الاستاد في الماضي كانت مليونا و800 ألف جنيه وحاليا وصلت إلى 17 مليون جنيه سنويا"

وتابع وليد عبدالوهاب : "إيجار ملعب استاد الكرة 150 ألف جنيه وعرضنا على وزير الشباب والرياضة رفع المبلغ لـ200 ألف جنيه فرفض رأفة بالفرق المصرية".

وواصل:"استاد القاهرة هيئة خدمية في المقام الأول نخدم المنتخبات الوطنية والأندية بعيدا عن الشق الإستثماري، ولو فكرنا في استثمار الملعب ورفع الإيجار لـ300 ألف جنيه يبقى احنا كده مش بنخدم الكرة المصرية".

وأضاف:"في منتصف عام 2025 سننتهي من ديون استاد القاهرة، وعلمنا مشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية تكلفته مليار و650 مليون جنيه واحنا مدفعناش جنيه واحد والمشروع ده هيعود بالنفع على الاستاد بعائد يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه شهريا".

واختتم وليد عبدالوهاب حديثه: "أريد أن أقول إن العامل في استاد القاهرة بياخد في يوم الماتش من 8 الصبح لآخر اليوم 33 جنيها".