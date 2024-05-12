وكيل صحة البحيرة يناقش جهود تنظيم الأسرة

عقد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد إجتماعًا بمشرفي تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية لمناقشة جهود الإدارة خلال شهر ابريل الماضي، وذلك بحضور الدكتورة أميره عبدالعال مدير ادارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومشرفي تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة.

وخلال الإجتماع تناول الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، الحديث عن قضية تنظيم الأسرة وأهميتها واهتمام الدوله بها، واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، وجعلها من أهم القضايا التى تعمل عليها الدولة .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمواصلة الجهود ورفع المؤشرات فى موضوعات الصحة الإنجابية، وطالب فريق تنظيم الأسرة ببذل المزيد من الجهد في العمل أكثر وأكثر، وزيادة المنتفعات من تنظيم الأسرة، وخاصة استخدام اللولب كوسيلة آمنه وطويلة المدى ، وحثهن على اقناع المنتفعات بذلك، وطلب منهم الإستعانة بطبيبات النساء .

كما الدكتور هاني جميعه ، طالب فرق تنظيم الأسرة بالإدارات بمتابعه أعمال تنظيم الأسرة في الوحدات ومتابعة توصيل الرسائل التوعوية والنزول للميدان وأن تكون المتابعة ميدانية، وثمن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي الدور الكبير الذى تقوم به الرائدات الريفيات .

وحث الدكتور هاني جميعه، مديرى تنظيم الأسرة بالإدارات على تكريم المتميزين والمجتهدين بصفة دائمة، لدفعهم للعمل على زيادة المستهدف .

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة فى مجال تنظيم الأسرة، الذى يحتاج لجهود غير عادية فى الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة

ووشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة علي العمل بجد وإجتهاد لزيادة الإنجازات ورفع المؤشرات وزيادة التوعية فى موضوعات الصحة الإنجابية، بجميع الإدارات الصحية .

ومن جانبها قامت الدكتورة أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالبحيرة، بعرض جهود و إنجازات ومؤشرات الأداء خلال شهر ابريل، وكذلك قامت بعرض الإنجازات والمؤشرات خلال النصف الأول من عام٢٠٢٤م، لجميع أقسام تنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية بمختلف مراكز محافظة البحيرة .