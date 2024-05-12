الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير المالية البحريني:التعاون العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي سيمكننا من تحقيق تطلعات الأجيال القادمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع اليوم

قال الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى،  أن التحديات العالمية الراهنة، تدعو  تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والأمن الغذائي والتي تعزز من قدرتنا الاقتصادية وتسهم في رفع مستوى التكامل العربي.

وأضاف خلال كلمته اليوم في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه انطلاقاً من الموقف الثابت لمملكة البحرين بدعم القضايا الهامة للأمة العربية، نؤكد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ومنع توسع العمليات العسكرية وتداعياتها الخطيرة على أرواح المدنيين والأبرياء حفاظًا على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي. والعمل مع الأشقاء في الدول العربية ومع شركاؤنا من الهيئات المالية الدولية، والمنظمات المتخصصة، للتغلب على الوضع الإنساني المتفاقم في فلسطين ودعم عملية السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة.

وأكد وزير المالية البحرينى أننا على ثقة بأن التعاون العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي سيمكّننا من تحقيق تطلعات اجيالنا القادمة نحو الرخاء والنماء، مستفيدين من الأمثلة الناجحة في دولنا في مختلف المجالات ومنها التحول الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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