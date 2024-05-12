تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٥٨٦ ألف و٢٦٤ رأس ماشية مابين تحصين ٢٩٨ ألف و ٧٧٤ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ٢٨٧ ألف و ٤٩٠ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١٠٣٧٣ رأس ماشية خلال الأسبوع السابع من إنطلاق الحملة.

وأكد أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٣٧٥٦ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.