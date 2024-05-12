فاين توسع استثمارتها في السوق المصرية بإدخال آلات إنتاج جديدة

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن إدخال ثلاث آلات حديثة ومتطورة لإنتاج مناديل الوجه واليدين للسوق المصري، وذلك في إطار استراتيجيتها لزيادة استثماراتها فيها.

وتعكس هذه الخطوة رؤية مجموعة فاين للتحديث المتواصل لعملياتها الإنتاجية في السوق المصرية وزيادة كفاءة وقدرة خطوط الإنتاج لديها بشكل كبير. وبفضل هذا الاستثمار الجديد فإنه من المتوقع زيادة الإنتاج بنحو 22,000 طن سنويًا.

وتنطوي هذه الخطوة الاستراتيجية على أهمية كبيرة، لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل تمتد لتشمل التوسع في أسواق جديدة تضاف للدول الـ 25 التي تصدر مجموعة فاين الصحية القابضة منتجاتها إليها حالياً من مصر. وإلى جانب ذلك، تعزز هذه الخطوة مكانة مجموعة فاين كلاعب رئيسي في صناعة المنتجات الصحية وكمجموعة رائدة في مجال الابتكار وقيادة السوق.

قال المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر، أحمد الفخراني: "فخورون بتوسيع حضورنا واستثماراتنا في السوق المصري في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي يشهدها السوق، وهذا خير دليل على أهمية هذا السوق بالنسبة لنا لإمكاناته الهائلة، وعلى جهودنا الدؤوبة للبقاء في صدارة المنافسة من خلال منتجاتنا عالية الجودة. هذا ويعتبر التوسع وتحسين عملياتنا الإنتاجية وتعزيز الابتكار، ضرورة للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين وخدمتهم، كما أنه يعد من أهم الركائز الأساسية في خططنا الاستراتيجية."