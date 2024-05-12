اصنعي فتة الحمص بزيت الزيتون وتمتعي بمذاق لذيذ

فتة الحمص بزيت الزيتون من المقبلات الشهية التي يمكنك إعدادها بجانب الطبق الرئيسي، فيحتوي على فوائد عديدة ومذهلة لجسمك، مثل الشعور بالشبع فترة أطول مما يؤدي إلى خسارة الوزن بشكل ملاحظ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

فتة الحمص بزيت الزيتون

طريقة عمل فتة الحمص بزيت الزيتون

المقادير

- الحمص : 3 اكواب (مسلوق)

- لبن زبادي : 4 اكواب

- صنوبر : ربع كوب

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الخبز العربي : 2 رغيف (مقطع مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة على النار، واقلي قطع الخبز حتى تصبح ذهبية اللون.

وزعي مكعبات الخبز المحمصة في قاع طبق التقديم، ثم وزعي الحمص المسلوق فوق الخبز.

في وعاء جانبي، اخلطي الزبادي مع نصف كمية الثوم، والملح، وحركي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي القوام.

اسكبي مزيج الزبادي فوق الخبز والحمص في طبق التقديم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، وشوّحي باقي كمية الثوم مع النعناع المجفف، والشطة، ثم اسكبيها على وجه الفتة.

اقلي الصنوبر في الزبدة وزيت الزيتون حتى يصبح ذهبي اللون.

زيني الفتة بالصنوبر المحمص وقدميها.

فوائد تناول الحمص

الحمص وجبة مثالية لخسارة الوزن

يعتبر الشعور بالشبع لفترة طويلة من أساسيات الحد من تناول الطعام وتخفيف كميات الوجبات المتناولة، الأمر الذي يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر الأبحاث أن الحمص هو طعام مفيد لفقدان الوزن، حيث يلعب دورا كبيرا في هذه المهمة.

ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة علوم الصحة والأغذية، أن الأشخاص الذين تناولوا الحمص ووجبة صحن الحمص كانوا أقل عرضة للسمنة بنسبة 53٪. ونوهت الدراسة إلى أن متناولي الحمص بانتظام مؤشر كان لديهم كتلة الجسم أقل ومحيط الخصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولون الحمص.

الحمص مفيد للبكتيريا النافعة

يتوافر في الحمص مادة البريبايوتكس، وهي عبارة عن ألياف نباتية لها دور كبير في تحفيز عملية نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتتميز بوجود كربوهيدرات معقدة، وهذه الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم أن يهضمها بسهولة فيحتاج إلى وقت طويل ليهضمها وبذلك تمر عبر جهاز الهضم لتكون غذاء للميكروبات كالنشا المقاوم والألياف الأخرى.

ويختلف البريبايوتكس عن البروبيوتيك، حيث يحتوي الأخير على كائنات حية (بكتيريا)، وتكون عادةً هذه الكائنات سلالات معينة من البكتريا التي تضاف إلى ميكروبات الأمعاء المفيدة.

الحمص يقي الإنسان من هوس الحلويات

أكد المقال أن آثار صحن الحمص على جودة النظام الغذائي واسعة جدا، لكن يمكن تحديد أهمها بالإضافة إلى تحسين جودة النظام الغذائي للإنسان، حيث وجدت دراسة أخرى أن تناول وجبات الحمص الخفيفة يمكن أن تساعد في منع تناول الحلوى في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين تناولوا الحمص في فترة ما بعد الظهر أقل عرضة بنسبة 20٪ لتناول الحلوى في المساء.