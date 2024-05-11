«ثمار» تكرم موظفيها بأسهم إثابة وتحفيز تقديراً لدورهم المتميز فى نمو الشركة

100 مستفيد تقريباً

تعكف شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة فى ‏السندات برئاسة عادل عبدالفتاح حاليًا على دراسة الطريق الأمثل للوصول برأس المال المدفوع إلى ١٠٠ مليون جنيه خلال الفترة القادمة، وذلك للتوافق مع قرارات وقواعد البورصة، بزيادة رؤوس الأموال للشركات دون 100 مليون جنيه، وذلك بهدف تقوية المراكز المالية لهذه الشركات، بحيث تتناسب مع المستجدات التى يشهدها سوق الأسهم والشركات المقيدة.

كما تقوم الشركة بدراسة عملية توزيع أسهم الإثابة والتحفيز على العاملين فى الشركة، كونها خطوة تهدف إلى الفكر الاحترافى الذى تتبناه الشركة، ومجلس إدارتها لتقدير العاملين لديها، والذين أفنوا عمرهم بالعمل المتواصل، وذلك فى لفتة طيبة من إدارة الشركة للعاملين.

متوقع أن يستفيد من القرار نحو 100 موظف، قضى معظمهم بالشركة أكثر من 10 سنوات.

كما تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتحديد القواعد واللوائح بهذا الشأن لتحقيق المساواة، وتقدير للدور الذى قام به هؤلاء العاملين.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قد وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية العربية (ثمار) من 66 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه، وبلغت قيمة الزيادة 6 ملايين جنيه بإصدار عدد 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.80 جنيه للسهم، (بواقع 0.09090909090 مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) تمويلًا من أرباح العام الظاهرة فى القوائم المالية فى 30 سبتمبر الماضى 2024.