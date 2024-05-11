السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: المفاوض المصري اجتهد لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل "كلمة حق"

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد لدية شعبية ولا يستطيع تجنب الكارثة السياسية بسبب بقاء الرهائن، موضحًا أنه على الجانب الأخر مصر تؤكد رفضها التنسيق مع إسرائيل بسبب التصعيد على رفح الفلسطينية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن مصر تؤكد على أن هذا التصعيد غير مقبول وتحمل الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة أمام كل دول العالم.

 

وأوضح"كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصر تسعى من أجل حق الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي ايضًا، مؤكدًا أن كلمة الحق لابد أن تقال للمفاوض المصري الذي يدير المباحثات؛ لأنه اجتهد لتقريب وجهات النظر بين حماسوإسرائيل، المفاوض المصري يحاول ولكن إسرائيل ليس هناك رجل قوي يأخذ القرار، لا تناور ولكنها أضعف من أن يتم اخذ قرار في هذا التوقيت.

 

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يجلس في المباحثات ويتكلم لكن بدون أي قوة للتطبيق، ولذلك كان هناك صبر كبير يحسب للمفاوض المصري، وتوفرة قوة أعصاب للمفاوض المصري، والتصعيد يعكس الضعف الذي يعاني منه دولة الاحتلال، إسرائيل دخلت حلقة مفرغة لا ينقذها إلا وجود شخص يكون له القدرة على اخذ القرار.

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