ريتشارليسون هدف الهلال السعودي في الميركاتو

يواصل الهلال السعودي بحثه عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الموسم القوي الذي قدمه، حيث نجح في التتويج بلقب دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن الهلال السعودي يضع الدولي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، أصبح ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة، مما يجعل موسمه شبه انتهى مع السبيرز، خاصة وأن الدوري الإنجليزي يتبقى عليه جولة واحدة على نهايته.

وأكدن أن الهلال لم يتحرك بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة، لكنه يرغب في تقديم عرضًا خلال الفترة المقبلة.

وكان ريتشارليسون، قد سبق له الارتباط بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تتم.

الجدير بالذكر أن ريتشارليسون انضم لصفوف توتنهام قادمًا من إيفرتون في عام 2022، لكن لديه عقدًا حتى عام 2027.