المشدد 10 سنوات لنقاش وخباز بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، نقاش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ،وكذلك السجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخباز، لاتهامهما بالاتجار بمخدر الهيروين، وتعاطي مخدر الحشيش، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لنقاش والمشدد 10 سنوات لخباز بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19646 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2554 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "نور ت ع"، 18 سنة، نقاش، مقيم كفر منصور بطوخ، و"إسلام ن إ"، 20 سنة، خباز، مقيم الصبايحة بطوخ، لأنهم في يوم 10 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع امر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخيرة "طلقة"، مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون ان يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقين، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار بالهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25150 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3502 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سيد م ف"، 43 سنة، عامل باليومية، وشقيقه "مسلم م ف"، 26 سنة، عامل باليومية، مقيمان منطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 13 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة، أحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان، دلت التحريات علي إتجارهما بالمواد المخدرة، فتم ضبطهما حال خروجهما من مسكنهما، وبحوزة كلا منهما حقيبة بداخل الأولى أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر، و15 لفافة لذات المخدر، وميزان، وبتفيش الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبداخل الثانية أسطوانة لذات المخدر، و10 لفافات مماثلة، وبتفتيش الثانى عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول، عازيان قصدهما الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتفان للتواصل والميزان لتهيئه واعداد المواد المخدرة.