ضبط 4 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لسرقته مبلغا ماليا، و2 هاتف محمول، ومشغولات ذهبية من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم، واعترف بارتكابه 2 واقعة بأسلوب المغافلة وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة مركبة توك توك حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة، وكمية من مخدر الآيس واعترفا ببيعها لعميلهما سيئ النية تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة تزوير محررات رسمية لجلسة 20 مايو.

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه، والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط مالك المطبعة.

وعثر بحوزته على "2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين".

بمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.