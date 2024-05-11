تعليم الشرقية: لم نتلقى أي شكاوي من امتحانات النقل

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم السبت،امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024م، بمدرسة الناصرية الإعدادية التعليمية بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.

تابع وكيل تعليم الشرقية؛ سير امتحان مادة الهندسة «فترة أولى» ومادة اللغة الانجليزية «فترة ثانية» للصف الاول الإعدادي، واطمئن على سير وانتظام العمل داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض التنفسية،

وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية، والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق، يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

واطمأن وكيل أول الوزارة على جودة طباعة الورقة الإمتحانية، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، موجها بضرورة مراجعة بيانات الطلاب، وتأمين كنترول المدرسة.

وفي ختام زيارته، أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة بالشرقية، أن مديرية التربية والتعليم حريصة على توفير بيئة آمنة، وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكداً انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو على مستوى الإدارات تعليمية لليوم الثالث على التوالي، وأن الامتحانات سارت في أجواء هادئة وآمنة وجاءت ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوي من أعمال الامتحانات.

وفي سياق متصل،أكد وكيل أول الوزارة، أن إدارات المتابعة مستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية الى غرفة العمليات بالمديرية.

وشدد على عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.